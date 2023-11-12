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Akıllara durgunluk veren olay: İçinde cenaze bulunan cenaze aracını çaldı

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#Cenaze Aracı#Adıyaman#Gölbaşı
Akıllara durgunluk veren olay: İçinde cenaze bulunan cenaze aracını çaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 09:59

İçerisinde bulunduğu cenazeyle birlikte cenaze aracını çalan ve Adıyaman’da yakalanan şahıs tutuklandı. Tutuklanan kişinin cenaze yakını olmadığı gerçeği, sorguda ortaya çıktı

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Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün Osmaniye Asri Mezarlık'ta defnedilmek için bekletilen Hacer K.’nin cenazesinin bulunduğu cenaze aracı, Mehmet Can K. tarafından kaçırılmış ve şahıs Osmaniye’den Adıyaman’a doğru geldiği sırada Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Çatalağaç köyü çıkışında durdurulmuştu.

Akıllara durgunluk veren olay: İçinde cenaze bulunan cenaze aracını çaldı

Araçta bomba olma ihtimaline karşı jandarma ekiplerince kullanılan sinyal kesici ve alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından araç incelenmişti. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda araç içerisinde Hacer K’.ye ait cenaze bulunmuş ve Hacer K.'nin şahsın annesi olduğu iddia edilmişti.

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Akıllara durgunluk veren olay: İçinde cenaze bulunan cenaze aracını çaldı

 MEHMET CAN K.’NİN, HACER K.’NİN OĞLU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınıp, Gölbaşı Jandarma Komutanlığına götürülerek sorguya alınan Mehmet Can K.’nin Hacer K.’nin oğlu olmadığı ortaya çıktı. Mehmet Can K.’nin psikolojik sorunları olduğu anlaşılırken, şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Siverek Cezaevi'ne gönderildi.
Mehmet Can K. ile hiçbir yakınlığı bulunmayan Hacer K.’nin cenazesi ise yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Osmaniye’ye gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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#Cenaze Aracı#Adıyaman#Gölbaşı

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