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Akıllara durgunluk veren olay! Adres sorduğu kişiyi "Ne demek adresi bilmiyorsun" deyip vurdu

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#Bursa#Kafe#Adres
Akıllara durgunluk veren olay Adres sorduğu kişiyi Ne demek adresi bilmiyorsun deyip vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 02:10

Bursa’da bir şahıs, kafenin önünde bekleyen kişiye adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyen adamı, "Ne demek adresi bilmiyorsun?" diyerek tabancayla bacaklarından vuran şahıs kayıplara karıştı.

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Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, kafenin kapısında bekleyen E.Ö.’ye adres sordu. Şahıs, adresi bilmediğini söyleyen E.Ö.’ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun?" diyerek ateş açtı.

Bacaklarından vurulan E.Ö., kanlar içinde yerde yığılırken çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.

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#Bursa#Kafe#Adres

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