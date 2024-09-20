AkÄ±llara durgunluk veren olay! Defin sonrasÄ± ablasÄ±nÄ±n yasÄ±nÄ± tutuyordu... Gelen telefonla hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±

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Gaziantep'te yaÅŸayan 76 yaÅŸÄ±ndaki Abdurrahman Ceyran, Ã¼Ã§ ay Ã¶nce Gaziantep'te bir huzurevinde yaÅŸayan ablasÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve hemen gelip cenazeyi almasÄ± gerektiÄŸine yÃ¶nelik bir telefon aldÄ±. Kendisini arayan kiÅŸiyi, ablasÄ±nÄ±n Gaziantep'teki huzurevinde kaldÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ramayan Ceyran, Ä±srarla cenazeyi almasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan 2 oÄŸlunu Ä°stanbul'a gÃ¶nderdi. Ä°stanbul'da cenazenin olduÄŸu hastaneye giden Ceyran'Ä±n 2 oÄŸlu, cenazeyi kokmamasÄ± iÃ§in sarÄ±lÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± teÅŸhis edemedi. Gaziantep'e getirilen cenaze yÄ±kama iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan kardeÅŸi Abdurrahman Ceyran'a gÃ¶sterildi. O sÄ±rada ablasÄ±nÄ± tam teÅŸhis edemediÄŸini iddia eden Ceyran, cenazeyi ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ ilÃ§esinde topraÄŸa verdi.

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3 AY SONRA ABLASININ YAÅžADIÄžINI Ã–ÄžRENDÄ°

Ceyran, verilen cenazeyi defnettikten 3 ay sonra aldÄ±ÄŸÄ± telefonda ÅŸok yaÅŸadÄ±. Gaziantep'in Yavuzeli ilÃ§esindeki huzurevinden arayan yetkililer, Ceyran'a ablasÄ±nÄ± neden ziyaret etmediklerini sordu. Durum Ã¼zerine huzurevine giden Ceyran, ablasÄ±nÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. Olay sonrasÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku anlatan Abdurrahman Ceyran, "AylardÄ±r ablamÄ± Ã¶lÃ¼ biliyordum ama ablam diye gÃ¶nderdikleri cenaze baÅŸkasÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. DefnettiÄŸimiz bÃ¼yÃ¼k ihtimalle isim benzerliÄŸi dolayÄ±sÄ±yla karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ" dedi.

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"TELEFON AÃ‡IP 'ABLAN Ã–LDÃœ, GEL ABLANI GÃ–TÃœR' DEDÄ°LER"

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reci anlatan Abdurrahman Ceyran, "2020 yÄ±lÄ±nda ablam Sariye Ceyran'Ä± huzurevine teslim ettim ve ara ara yanÄ±na gidip geliyordum. Sonra deprem yaÅŸanÄ±nca ablam Sariye'yi Yavuzeli'ne nakletmiÅŸler ama bana hiÃ§bir ÅŸekilde haber gelmedi. Daha sonra bu yÄ±l Haziran'Ä±n 18'inde Ä°stanbul'dan bana bir telefon geldi. Telefondaki kiÅŸi bana 'ablan Ã¶ldÃ¼, gel ablanÄ± gÃ¶tÃ¼r, gelmiyorsan kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na vereceÄŸiz' ÅŸeklinde konuÅŸtu. Ben de 'ablamÄ±n Ä°stanbul'da ne iÅŸi var biz Gaziantep'te yaÅŸÄ±yoruz' dedim. Bana 'ablamÄ±n ismi, soyismi, anne adÄ±, baba adÄ± bu deÄŸil mi' dedi 'evet' dedim. 'Ablan Ã¶ldÃ¼ cenazeyi almazsanÄ±z mecburen kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnetmek zorunda kalacaÄŸÄ±z' dediler. SonrasÄ±nda ben de Ã§ocuklarÄ±mÄ± gÃ¶nderdim cenazeyi getirttim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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"YIKAMADAN SONRA BANA KAÅžLARI Ä°LE GÃ–ZLERÄ°NÄ° GÃ–STERDÄ°LER"

Cenazeyi teslim alan Ã§ocuklarÄ±na cenazenin uÃ§akla gideceÄŸi iÃ§in sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, burada teÅŸhis yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediklerini iddia eden Ceyran, "Ã‡ocuklarÄ±m cenazeyi teslim almaya gittiklerinde, 'bu kokar, bozulur ve kimse bunu paketlemez, uÃ§ak almaz' dedikten sonra gÃ¶revliler kaÄŸÄ±dÄ± okutmuÅŸ, isim ve doÄŸum tarihi tutuyor diye Ã§ocuklarÄ±ma teslim etmiÅŸler. DolayÄ±sÄ±yla Ã§ocuklarÄ±m da alÄ±p getirdiler. Ben bu cenazeyi kaldÄ±rÄ±rken 20 kilo yoktu. Ben hayretler iÃ§erisinde yÄ±kayan gÃ¶revli kadÄ±na ablamÄ± gÃ¶rmek istediÄŸimi sÃ¶yledim. Bana kaÅŸlarÄ± ile gÃ¶zlerini gÃ¶sterdiler. Bana kurtlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. Ben de inandÄ±m. Bilemedim benim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

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"YAÅžIYOR DÄ°YE TELEFON GELDÄ°, GÄ°TTÄ°M GÃ–ZLERÄ°MLE ABLAMIN YAÅžADIÄžINI GÃ–RDÃœM"

Cenazeyi defnettikten 3 ay sonra telefonla arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ceyran, "Ben yasÄ±mÄ± tutarken 2024'Ã¼n EylÃ¼l ayÄ±nda beni Yavuzeli ilÃ§esindeki huzurevinden aradÄ±lar. Sariye ablamÄ±n saÄŸ olduÄŸunu, gelip ablamÄ± gÃ¶rmemi sÃ¶ylediler. Gittim gÃ¶zlerimle ablamÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Åžimdi de diyorum ki benim ablam yaÅŸÄ±yor" ifadelerine yer verdi.

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"DEFNETTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z CENAZENÄ°N SAHÄ°BÄ° KÄ°MSE GELSÄ°N ALSIN"

YaÅŸadÄ±klarÄ± olaydan sonra sevinÃ§ ve hÃ¼znÃ¼ bir arada yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Abdurrahman Ceyran, defnettikleri cenazenin sahiplerine seslenerek, "Gelin bu cenazeyi gÃ¶tÃ¼rÃ¼n. Yetkililerden tek isteÄŸim, benim ablam saÄŸdÄ±r. GÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z cenaze kime aitse gelin Ã§Ä±karÄ±p tespit edin. Ablam diye gÃ¶nderdikleri cenaze baÅŸkasÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Cenazesi kaybolanlar gelsin cenazenin yeri belli" diye konuÅŸtu.

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