Akıllanmıyorlar! Eğlence mekanına ikinci baskın... 27 kişiye ceza

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle Eski Havaalanı Caddesi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğunu ve içeride müşterilerin bulunduğunu tespit etti. Mekana baskın yapan polis ekipleri, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere işlem yaptı. 27 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan 142 bin 263 ÿlira para cezası kesildi. Ayrıca mekan işletmecisine de kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira para cezası kesti.

AYNI MEKANA BASKIN YAPILMIŞ

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 Nisan’da aynı mekana ceza kesildiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aynı mekana baskın düzenlediği ve içeride bulunan 22 kişiye 69 bin 600 lira para cezası kesilmişti.

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