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Akılalmaz yöntemle 100 milyonluk vize vurgunu! Lüks villayı 'üs' haline getirmişler

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#Dolandırıcılık#İzmir#Oltalama Dolandırıcılığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 16:06

Vize başvuru firmasının ismini kullanarak 2 bin 12 kişiden 100 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 7 ayrı ilde yapılan operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı. CNN TÜRK İstihbarat Haber Müdürü Nihat Uludağ, bu operasyonlarla ilgili çarpıcı detayları canlı yayında paylaştı. Uludağ, "Müthiş bir çete. Şu dönemde vize alamayan vatandaşları hedef alan bir çete. Uyanıkça bir şey yapmışlar ve Fethiye'de ultra lüks bir villa kiralamışlar ve merdiven altı santral oluşturmuşlar, çalışanları da villaya kapatmışlar. Burada binlerce kişiden yüz milyon liralık vurgun yapmışlar." ifadelerini kullandı.

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CNN TÜRK İstihbarat Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın operasyona ilişkin aktardıkları şu şekilde oldu:

Tam 100 milyonluk vize vurgunu... Son dönemlerde Türk vatandaşları Avrupa ülkelerine ve dünyadaki bazı ülkelere vize başvurusunda bulunuyor ama vizelerde hep bir zorluk çıkarılıyor. Dolandırıcılar da vizenin zor alındığı bu dönemde bunu ranta çevirmişler.

Akılalmaz yöntemle 100 milyonluk vize vurgunu Lüks villayı üs haline getirmişler

Burada legal bir site var, normalde vatandaşa vize hizmeti sağlayan bir site var. Vize dolandırıcıları bu sitenin birebir aynısını kopyalıyor. Ve daha sonra arama motoruna reklamlar veriyorlar. Vize yazdığınızda ya da o firmanın ismini yazdığınızda bu sahte site çıkıyor. Oltalama diyorlar buna.

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Akılalmaz yöntemle 100 milyonluk vize vurgunu Lüks villayı üs haline getirmişler

Bu vize panosuna tıklayan vatandaş da dolandırıcılık çetesinin ağına düşüyor. 2 bin 12 kişi bu şebekenin ağına düşmüş. Onlar da soluğu poliste alıyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla mücadele ekipleri bu dolandırıcılara yönelik çalışma başlatıyor ve İzmir merkezli 7 ilde düzenlen operasyonda 70 kişiyi gözaltına aldı.

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Akılalmaz yöntemle 100 milyonluk vize vurgunu Lüks villayı üs haline getirmişler

Bu operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından da duyurdu.

Müthiş bir çete. Şu dönemde vize alamayan vatandaşları hedef alan bir çete. Uyanıkça bir şey yapmışlar ve Fethiye'de ultra lüks bir villa kiralamışlar ve merdiven altı santral oluşturmuşlar, çalışanları da villaya kapatmışlar. Burada binlerce kişiden yüz milyon liralık vurgun yapmışlar. Yıllığını 700 bin liraya kiralamışlar. Bunlar da dolandırıcılık yapan çalışanlar, çetenin üyeleri. Bu da o çetenin para kasası. 500 bin liralık vurgun parası ele geçirildi operasyonda da. Bu dolandırılanların sayısı 40-50 bine ulaşabilir. Vatandaşa 4 ay sonra randevu aldık diyorlar, yani vatandaş dolandırıldığını 4 ay sonra öğrenecek. 100 milyon lira da daha yüksek meblağlara ulaşabilir.

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Akılalmaz yöntemle 100 milyonluk vize vurgunu Lüks villayı üs haline getirmişler

BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dev operasyonla ilgili bilgiler verdi. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Siber suçlarla mücadelede 65 şahıs yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında: Vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla “Vize İşlem Ücreti” adı altında para talep eden ve ülkemiz genelinde 2012 müşteki şahıstan yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi.

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Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 65 şahıs ile muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek!

 

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#Dolandırıcılık#İzmir#Oltalama Dolandırıcılığı