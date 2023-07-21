Akılalmaz yöntemle 100 milyonluk vize vurgunu! Lüks villayı 'üs' haline getirmişler

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CNN TÜRK İstihbarat Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın operasyona ilişkin aktardıkları şu şekilde oldu:

Tam 100 milyonluk vize vurgunu... Son dönemlerde Türk vatandaşları Avrupa ülkelerine ve dünyadaki bazı ülkelere vize başvurusunda bulunuyor ama vizelerde hep bir zorluk çıkarılıyor. Dolandırıcılar da vizenin zor alındığı bu dönemde bunu ranta çevirmişler.

Burada legal bir site var, normalde vatandaşa vize hizmeti sağlayan bir site var. Vize dolandırıcıları bu sitenin birebir aynısını kopyalıyor. Ve daha sonra arama motoruna reklamlar veriyorlar. Vize yazdığınızda ya da o firmanın ismini yazdığınızda bu sahte site çıkıyor. Oltalama diyorlar buna.

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Bu vize panosuna tıklayan vatandaş da dolandırıcılık çetesinin ağına düşüyor. 2 bin 12 kişi bu şebekenin ağına düşmüş. Onlar da soluğu poliste alıyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla mücadele ekipleri bu dolandırıcılara yönelik çalışma başlatıyor ve İzmir merkezli 7 ilde düzenlen operasyonda 70 kişiyi gözaltına aldı.

Bu operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından da duyurdu.

Müthiş bir çete. Şu dönemde vize alamayan vatandaşları hedef alan bir çete. Uyanıkça bir şey yapmışlar ve Fethiye'de ultra lüks bir villa kiralamışlar ve merdiven altı santral oluşturmuşlar, çalışanları da villaya kapatmışlar. Burada binlerce kişiden yüz milyon liralık vurgun yapmışlar. Yıllığını 700 bin liraya kiralamışlar. Bunlar da dolandırıcılık yapan çalışanlar, çetenin üyeleri. Bu da o çetenin para kasası. 500 bin liralık vurgun parası ele geçirildi operasyonda da. Bu dolandırılanların sayısı 40-50 bine ulaşabilir. Vatandaşa 4 ay sonra randevu aldık diyorlar, yani vatandaş dolandırıldığını 4 ay sonra öğrenecek. 100 milyon lira da daha yüksek meblağlara ulaşabilir.

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BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dev operasyonla ilgili bilgiler verdi. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Siber suçlarla mücadelede 65 şahıs yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında: Vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla “Vize İşlem Ücreti” adı altında para talep eden ve ülkemiz genelinde 2012 müşteki şahıstan yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi.

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Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 65 şahıs ile muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek!