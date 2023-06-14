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Akılalmaz yöntem! Yangın hortumuyla uyuşturucu kaçakçılığı

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#İSTANBUL#Narkotik#Polis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 10:11

İSTANBUL Havalimanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yangın hortumunun içine gizlenmiş 9 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri, yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir kargoyu incelemeye aldı. Arama sırasında narkotik köpeklerinin gönderiye yoğun tepki vermesi üzerine kargoyu açan Gümrük Muhafaza ekipleri, yangın hortumuyla karşılaştı. Köpeklerin, yangın hortumuna da tepki göstermesi üzerine hortumun bir kısmı kesilerek içi kontrol edildi.

Hortumun içinde beyaz kristal maddelerin olduğu tespit edildi. Beyaz maddelerin incelenmesinin ardından, metamfetamin olduğu belirlendi. Operasyon sonucunda toplam 9 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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#İSTANBUL#Narkotik#Polis

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