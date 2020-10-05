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AA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 21:09 | Son Güncelleme:

Akılalmaz yöntem! İlaç kutularının içinden çıktı

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Akılalmaz yöntem! İlaç kutularının içinden çıktı
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Ardahan'ın Göle ilçesinde ilaç kutularına gizlenmiş Osmanlı ve Bizans dönemine ait 1376 sikke ve tarihi nesne ilaç kutularının içinde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göle ilçesi Türbe mevkisindeki uygulama noktasında şüphelendikleri aracı durdurdu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada, ilaç kutuları içerisinde aracın arka koltuğuna gizlenmiş, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 1376 sikke ve tarihi nesne ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Akılalmaz yöntem İlaç kutularının içinden çıktı

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