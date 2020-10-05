Akılalmaz yöntem! İlaç kutularının içinden çıktı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göle ilçesi Türbe mevkisindeki uygulama noktasında şüphelendikleri aracı durdurdu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada, ilaç kutuları içerisinde aracın arka koltuğuna gizlenmiş, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 1376 sikke ve tarihi nesne ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.





