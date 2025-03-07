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Akılalmaz! Yolda yürüyen kadına tacizde bulunup darbetmişti... Gözaltına alındı

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#Samsun#Taciz#Hastane
Akılalmaz Yolda yürüyen kadına tacizde bulunup darbetmişti... Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 11:36

Samsun'un Atakum ilçesinde yolda yürüyen kadına sözlü tacizde bulunup, darbeden S.A. (33), gözaltına alındı.

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Olay, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, D.K. (30) isimli kadın, yolda yürüdüğü sırada S.A.'nın sözlü tacizine uğradı. S.A., kendisine cevap vermeyen D.K.'yi darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, dün S.A.'yı yakaladı. Soruşturma sürüyor.

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#Samsun#Taciz#Hastane

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