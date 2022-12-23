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Akılalmaz yanlışlık

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Cenaze#Abdulkadir Sargın
Akılalmaz yanlışlık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 07:00

Almanya’da Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı.

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Almanya’da beyin kanaması geçirerek vefat eden Abdülkadir Sargın’ın cenazesi, bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakıldı. Dışişleri Bakanlığı, olayın öğrenilmesinin ardından aileyle hemen temas kurduklarını, olayı tüm yönleriyle takip altında tutacaklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Abdulkadir Sargın isimli vatandaşımız, 14 Aralık 2022 tarihinde Hannover’in MHH hastanesi acil servisinde beklerken vefat etmiştir. 

BAKANLIK: YAKIN TAKİPTEYİZ

Naaşın, cenaze şirketine teslim edildikten sonra 20 Aralık 2022 tarihinde Hannover’de defin işlemleri öncesinde İslamî usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştığı ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine, merhumun aile yakınlarının temas kurduğu MHH Adli Tıp servisi, merhumun cenazesinin yakıldığını bildirmiştir. Olayın öğrenilmesinin hemen ardından gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek Hannover Başkonsolosluğumuz, merhumun Türkiye’deki yakınları ve Almanya’daki çocukları ile yakın temas içinde olmuş; acılarını paylaşmış; gerekli desteği sağlamıştır. Konu tüm yönleriyle Dışişleri Bakanlığımızın yakın takibi altında kalmaya devam edecektir” denildi.

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#ALMANYA#Cenaze#Abdulkadir Sargın

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