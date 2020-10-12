Akılalmaz tuzak! Yurt dışından sistem getirdiler! Mahalle mahalle temsilcilik açtılar…

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis oynatan bir çeteyi belirleyerek takibe aldı. 6 ay süren takipler sonucu çete üyelerinin kimlikleri belirlendi, yöntemleri deşifre edildi.

İLÇE BAYİLİĞİ, MAHALLE TEMSİLCİĞİ VERDİLER

Çete lideri, yasadışı bahis oynatmak için akıllara durgunluk veren bir yöntem kullandı. Yurtdışı kaynaklı site üzerinden kapalı devre sistem kuran yasadışı bahis çetesi, üyelerine 'ilçe bayiliği', 'mahalle temsilciliği' verildi. Çete üyeleri de sık sık eğitimlere alınarak sistem öğretildi, ardından çete üyeleri belirlenen bölgelere giderek yasadışı bahis oynatmaya başladı.

ELDEN PARA ALIŞVERİŞİ YAPTILAR!

Kurulan sistemin kontrolü ise sadece çete liderindeydi. Hem çete üyelerini denetliyordu, hem de üst üste kazanan kişiler sistem üzerinden engelleniyordu. Çete üyeleri polise yakalanmamak için yasadışı bahis oynattıkları insanlardan para alışverişini elden yapıyordu.

KUMAR OYNARKEN YAKALANDI

Polis ekipleri yakın takibin ardından yasadışı bahis çetesine operasyon düzenledi. Çete lideri yasadışı bahisten kazandığı haksız para ile kumar oynarken yakalandı. Operasyonda 18 çete üyesi gözaltına alındı, 10'u tutuklandı 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.