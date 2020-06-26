Böyle görüntülendi! Hastanede yakalandı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 5 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, bir yakınının yanında refakatçi olarak kaldığı hastanede jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 ayrı evde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı adreslerin çevrelerinde bulunan güvenlik kameralarında yaptığı incelemeyle şüphelinin S.R.S. olduğunu tespit etti.
S.R.S., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde bir yakınının yanında refakatçi olarak kaldığı sırada, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İfadesinde evlerden çaldığı malzemeleri sattığını söyleyen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öte yandan S.R.S.'nin hırsızlık yapmayı planladığı bir evi bahçesinden gözetlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen şüpheli, bahçesine girdiği evi gözetlemeye başlıyor. Güvenlik kamerasını fark edince de bahçeden çıkıyor.
Şüphelinin gözaltına alınmadan önce refakatçi olarak kaldığı hastanede, koridorda yürümesi de kameralara yansıdı
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