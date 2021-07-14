Akılalmaz olay! Yolu demir bariyerle kapattı, evi terk etti

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Ulumeres Mahallesi Çeşme Sokak'taki üzerinde iki parsel bulunan arsayı alan emekli gardiyan Şerafettin Çimen ile kayınbiraderi Mustafa Tuğrul Çimen arasında yıllar sonra aile içi anlaşmazlık yaşandı. Mustafa Tuğrul Çimen, eniştesinin evinin sokağa çıkış yolunu demir bariyerle kapattı.



Duruma tepki gösteren Şerafettin Çimen, komşularının bahçesindeki çitlerden geçerek, sokağa ulaşabildiğini belirtip, "Burası müşterek tapu. 30 yıl önce beraber aldık, beraber kullandık. Annesi babası öldükten sonra aileler arasında geçimsizlik yaşanmaya başladı.

En sonunda yoldan geçmeyelim diye, demir şebeke ile kapattı. Böyle kayınbirader olmaz olsun. Evimde hastam var, beyin tümöründen ameliyat oldu. Hastalansa, ambulans gelse buradan nasıl çıkaracağız. Komşularımızın da psikolojisi bozuldu" dedi.

Komşularıyla demir şebeke arkasından konuşmak zorunda kalan Şerafettin Çimen, kayınbiraderi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Komşularının da tepki gösterdiği Mustafa Tuğrul Çimen ailesini de yanına alıp evini terk etti.

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