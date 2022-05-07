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Akılalmaz olay! Tüfekle şaka yapmak isterken arkadaşını öldürdü

#Muğla#Tüfek#Cinayet
Akılalmaz olay Tüfekle şaka yapmak isterken arkadaşını öldürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir mermer ocağında işçi olarak çalışan Ahmet Çalışkan (21), çoban kulübesinde şakalaştığı iş arkadaşı Abdullah Darakcı (36) tarafından kazara pompalı tüfekle alnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Çalışkan yaşamını yitirirken, Jandarma tarafından gözaltına alınan Darakcı tutuklandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan E.D.’ye ait çoban kulübesinde meydana geldi. Abdullah Darakcı, mermer ocağında birlikte çalıştığı Ahmet Çalışkan ile ortak arkadaşları çoban E.D.’nin kulübesine gitti.

İddiaya göre, Darakcı, burada E.D.’ye ait pompalı tüfeği alıp, şaka amacıyla Çalışkan’a doğrulttu. İki arkadaş, birbirleriyle ’Vurursun’, ’Vuramazsın’ diyerek şakalaşırken, Darakcı bir anda tetiğe dokununca tüfek ateş aldı. Çalışkan, tüfekten çıkan saçmalarla alnından vuruldu.

Bahçede çay demlediği sırada silah sesini duyan çoban E.D. ise içeri gittiğinde Çalışkan’ı kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çalışkan, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çalışkan’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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’VİCDAN AZABI YAŞIYORUM, BİLEREK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM’

Jandarma, Abdullah Darakcı ile Çoban E.D.’yi gözaltına aldı. Darakcı, Jandarma'daki ifadesinde, "Ahmet ile çoban arkadaşın kulübesinde sohbet ediyorduk. E.D. dışarıdayken, kulübedeki tüfeği alarak, merakımdan havaya bir el ateş ettim. Tüfeği Ahmet’e doğrultarak, ’Şeytan doldurur mu?’ dedim. Vurursun, vuramazsın diye şakalaştığımız sırada, içerisinde fişek olmadığını düşündüğüm tüfeği ateşledim. Ne olduğunu anlayamadım. Bir süre kendime gelemedim. Üzüntü içerisindeyim, vicdan azabı yaşıyorum. Bilerek hiçbir şey yapmadım" dedi.

Jandarma'daki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen Abdullah Darakcı tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şakalaştığı arkadaşını alnından tüfekle vurarak öldürdü
daha fazla video içinŞakalaştığı arkadaşını alnından tüfekle vurarak öldürdü

 

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#Muğla#Tüfek#Cinayet

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