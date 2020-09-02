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AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Su içmek isteyen çocuğu hastanelik etti

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Akılalmaz olay! Su içmek isteyen çocuğu hastanelik etti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu sopayla döverek yaralayan kişi diğer apartman sakinlerinin durumu polise bildirmesiyle gözaltına alındı. M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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  • Adanada 10 yaşındaki çocuğu sopayla döven kişi gözaltına alındı
  • Adanada 10 yaşındaki çocuğu sopayla döven kişi gözaltına alındı
  • Adanada 10 yaşındaki çocuğu sopayla döven kişi gözaltına alındı
  • Adanada 10 yaşındaki çocuğu sopayla döven kişi gözaltına alındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İddiaya göre, 10 yaşındaki M.A, Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek istedi. Çocuğun bahçeye girmesine sinirlenen apartman sakinlerinden T.Y, elindeki sopayla vurduğu M.A'yı yaraladı.

Olayı gören diğer apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, T.Y'yi gözaltına aldı.

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