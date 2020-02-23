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DHA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 14:49,Son Güncelleme:/

Akılalmaz olay! Şoförün üzerine tiner döküp yaktı...

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Akılalmaz olay! Şoförün üzerine tiner döküp yaktı...
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Zonguldak'ta akılalmaz bir olay yaşandı... Çaycuma ilçesinde, öğrenci servisi içinde şoför Eray Ç. ile Döndü Y. tartışmaya başladı. Döndü Y. tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tineri Eray Ç.'nin üzerine dökerek ateşe verdi. Eray Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Döndü Y. ise tutuklandı.

Olay, geçen Perşembe günü Çaycuma Çay Mahallesi’nde meydana geldi.

Mimar Sinan Ortaokulu’na öğrenci taşımacılığı yapan Eray Ç. öğrencileri evlerine bırakıp döndükten sonra minibüse aldığı Döndü Y. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Döndü Y., yanında getirdiği tineri minibüse ve Eray Ç.'nin üzerine dökerek ateşe verdi.

Akılalmaz olay Şoförün üzerine tiner döküp yaktı...

Çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğu Eray Ç.'nin vücudunun büyük kısmı yandı. Eray Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Eray Ç., ardından Ankara'ya sevk edildi. Eray Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öğrenci servisi de kullanılmaz hale geldi. Polis, olayın ardından kaçan Döndü Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Döndü Y. tutuklandı.

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