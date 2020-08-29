Akılalmaz olay! Sevgilisini ‘Seni kocama söylerim benden ayrılma’ diye tehdit etti

Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, İstanbul'da garip bir olay meydana geldi. Kuaför olarak çalışan H.S. isimli adam, 4,5 yıldır G.B. isimli genç kadın ile birlikteydi. Genç kadını bekar olarak bilen adam, yıllar sonra evli olduğunu öğrendi. G.B.'nin bir de iki çocuk sahibi bir anne olduğunu öğrenen H.S., ilk iş aralarındaki birlikteliği sonlandırdı. İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen G.B., eski sevgilisini sürekli olarak rahatsız ediyordu.

'SENİ KOCAMA SÖYLERİM'

H.S.'nin iddiasına göre, G.B. isimli genç kadın 'Seni kocama söylerim, bana sarkıntılık yapıyor derim, benimle evlenmezsen kendimi öldürürüm' şeklinde tehdit içerikli sözler söylemeye başladı. Bu durumdan rahatsız olmaya başlayan adamın sabrının son noktası ise genç kadının evinin camına taş artması oldu… Tehdit ve hareketlere daha fazla dayanamayan H.S., G.B. hakkında Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı talep etti.

2 AY YAKLAŞAMAYACAK

Mağdur adamın talebi üzerine mahkeme kararını verdi. G.B. isimli kadın eski sevgisine 2 ay süreyle yaklaşamayacak.