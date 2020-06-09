MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkılalmaz olay! 'Kızımızı kaçırdın diye geldiler! Bizim bir şeyden haberimiz yok'
GeriGündem Akılalmaz olay! 'Kızımızı kaçırdın diye geldiler! Bizim bir şeyden haberimiz yok'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 13:41,Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! 'Kızımızı kaçırdın diye geldiler! Bizim bir şeyden haberimiz yok'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, bacağına kurşun isabet eden Ramazan D. (40) ile bıçakla yaralanan Yılmaz Ö. (48) ve Kerem D. (32), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.

Aile yakınlarından Yasemin S., kavganın akraba iki aile arasında yaşandığını belirterek, "Sabah kapının önünde oturuyorduk. Ellerinde değnekler, sopalar ve silahlarla gelip evimizi bastılar. Arabalarımızın camlarını kırdılar, eve taş attılar. Kayınpederimi yaraladılar. 'Kızımızı kaçırdın' diye geldiler. Bizim bir şeyden haberimiz yok" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle