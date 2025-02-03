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Akılalmaz olay! Kapalı AVM'deki kuyumcuyu soydu: 10 milyon TL değerindeki altınlarda kayıplara karıştı

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#Adana#AVM#Altın
Akılalmaz olay Kapalı AVMdeki kuyumcuyu soydu: 10 milyon TL değerindeki altınlarda kayıplara karıştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 08:36

Adana'da bir şüpheli, kapalı olan alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanından 3 kilogram altın ile 100 bin lira çalarak kaçtı.

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Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı.

Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen hırsız, bulunamadı.

Akılalmaz olay Kapalı AVMdeki kuyumcuyu soydu: 10 milyon TL değerindeki altınlarda kayıplara karıştı

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Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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#Adana#AVM#Altın

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