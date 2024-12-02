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Akılalmaz olay! Kaldırımda bekleyen kadına kurşun yağdırdı

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#Bursa#Cinayet#Polis
Akılalmaz olay Kaldırımda bekleyen kadına kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 11:16

Bursa'da kaldırımda bekleyen Selma Tarcan'ı (46) tabancayla 8 el ateş ederek öldüren Yücel Kömlek (51), aynı silahla intihar etti.

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Olay, saat 07.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Yücel Kömlek, cadde üzerindeki bir otobüs durağının yakınındaki kaldırımda bekleyen Selma Tarcan'a doğru yaklaşarak, yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etti. Tarcan, boyun, omuz ve bacak bölgesine isabet eden 5 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli aynı tabancayla intihar etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Tarcan ile Kömlek'in cenazeleri savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Cinayet#Polis

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