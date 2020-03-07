Akılalmaz olay! İki farklı sitede aynı otomobil

Elazığ'da meydana gelen olayda, Yunus Ataş, otomobilini satmak için internette ilan verdi. Ataş, aracına 178 bin TL bedel talep ederek, özelliklerini de belirtti. Bir süre sonra Ataş'ı arayan bir kişi, aracının başka bir internet sitesinden 135 bin TL'ye satışa verildiği söyledi. Bunun üzerine, ilana bakan Ataş, kendi aracını gördü. İlanı veren kişiyle mesajlaşma yoluyla irtibata geçtiğini anlatan Ataş, yazışmaları savcılığa iletip, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Ataş, "Biri aracımızın resimlerini internetten indirerek bir sitede yayınlamış. Bunu zaten yayınlandıktan kısa bir süre sonra fark ettik. O kişiyle irtibata geçtim. Daha sonra yazışmaları alıp savcılığa giderek, suç duyurusunda bulundum. Öğrendiğim kadarıyla bir kişi benim aracımı almak için bu kişi ön ödeme de yapmış. Herkes bu konuda dikkatli olmalı. Emin olmayınca ücret ödemeyin" dedi.

Ataş, olayın yaşanmasının ardından aracının satışını bir süre ertelediğini söyledi.