Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Akılalmaz olay! Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Hemşire#Bebek
Akılalmaz olay Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 14:28

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde rahatsızlanarak devlet hastanesine getirilen ve tedavisinin ardından açılan damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı makas kullanarak çıkarmak isteyen hemşire, 6 aylık kız çocuğunun başparmağının uç kısmını kesti. Çocuk ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Ergani Devlet Hastanesi’nde 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece saatlerince rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi. Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti. Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü’ne sevk edildi. Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akılalmaz olay Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Hemşire#Bebek

BAKMADAN GEÇME!

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

#ABD
50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi

50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… 'Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi'

#Glokom
Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım?

#Diş Sağlığı