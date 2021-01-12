MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFenalaşınca yakayı ele verdi... Akılalmaz olay!
GeriGündem Fenalaşınca yakayı ele verdi... Akılalmaz olay!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Enver ALAS-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 22:25 | Son Güncelleme:

Fenalaşınca yakayı ele verdi... Akılalmaz olay!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenalaşınca yakayı ele verdi... Akılalmaz olay!
Abone Olgoogle-news

İstanbul Havalimanı’nda, Afrika ülkesi Benin’den aktarmalı olarak Madrid’e uçuşu olan Ganalı bir yolcunun midesinden 93 kapsül metamfetamin çıktı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Ganalı yolcu tutuklanırken, polisin operasyonu güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 29 Aralık’ta dış hatlar transit alanda Benin’den gelen Gana uyruklu bir yolcuyu ’risk analizi’ çalışması kapsamında takibe aldı. Madrid’e transit uçuşu olan Ganalı yolcu terminalde şüpheli hareketleriyle dikkat çekti. Yolcunun fenalaşması üzerine polis, yutma yoluyla uyuşturucu kuryeliği yaptığı şüphesiyle Ganalı yolcuyu gözaltına aldı.

Fenalaşınca yakayı ele verdi... Akılalmaz olay

Hastanede yapılan kontrollerde şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde midesinde kapsüllerin içine gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahalenin ardından Ganalı yolcunun yuttuğu içinde metamfetamin olan 93 adet kapsül midesinden çıkartıldı.

Fenalaşınca yakayı ele verdi... Akılalmaz olay

Ele geçirilen metamfetaminin piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenilirken, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Ganalı yolcunun tutuklandığı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle