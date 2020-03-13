MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkılalmaz olay! Eşini ikna edemeyince kendini yaktı...
GeriGündem Akılalmaz olay! Eşini ikna edemeyince kendini yaktı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tezcan SOLMAZ/DHA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 09:50,Son Güncelleme:/

Akılalmaz olay! Eşini ikna edemeyince kendini yaktı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akılalmaz olay! Eşini ikna edemeyince kendini yaktı...
Abone Olgoogle-news

Düzce’de, evini terk eden eşini barışmaya ikna edemeyen Enes Y.(40), üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y., tedavi altına alındı.

Düzce Metek Mahallesi’nde yaşanan olay şöyle meydana geldi. 2 çocuk annesi G.Y., evini terk ederek, akrabalarının yanına yerleşti. Enes Y. de gece yarısı eşinin olduğu evin önüne gitti. Telefonla aradığı eşine barışmak istediğini söyledi. Kadının, barışma telfini kabul etmemesi üzerine yanında bidonla getirdiği benzini üzerine döküp, ateşe verdi.

Vatandaşların ihbarıyla gelen yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Enes Y., Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle