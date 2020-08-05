MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkılalmaz olay... Düğünde çocuklara tabanca verdiler!
GeriGündem Akılalmaz olay... Düğünde çocuklara tabanca verdiler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet IŞIK - DHA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 15:47,Son Güncelleme:

Akılalmaz olay... Düğünde çocuklara tabanca verdiler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir düğünde, düğün magandaları küçük çocukların eline tabanca verip ateş açtırdı. Sosyal mesafe kuralına da uyulmayan düğündeki o anlar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kadınhanı ilçesi Pusat Mahallesi’nde bir düğünde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak çalan müzik eşliğinde halay çekildi, davetliler hem sosyal mesafe kuralına hem de maske takma kuralına uymadan yan yana oturdu.

Akılalmaz olay... Düğünde çocuklara tabanca verdiler

Bunun yanı sıra düğünde, sırayla tabancalarla havaya ateş açan magandalar, küçük çocukların da eline tabanca verdi.

Çocukların havaya ateş açtığı o anlar davetlilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle