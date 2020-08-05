Akılalmaz olay... Düğünde çocuklara tabanca verdiler!

Kadınhanı ilçesi Pusat Mahallesi’nde bir düğünde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak çalan müzik eşliğinde halay çekildi, davetliler hem sosyal mesafe kuralına hem de maske takma kuralına uymadan yan yana oturdu.

Bunun yanı sıra düğünde, sırayla tabancalarla havaya ateş açan magandalar, küçük çocukların da eline tabanca verdi.

Çocukların havaya ateş açtığı o anlar davetlilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.