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Akılalmaz olay! Caddede yürüyen kadın kaçırıldı

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#Gaziosmanpaşa#Kaçırılma#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 10:03

Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken iddiaya göre bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden çıktıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kadının yanına bir otomobil yanaştı. Otomobilden çıkan kişi, kadını zorla otomobile bindirdi. Arkadaşı otomobile bindirilirken, diğer kadın ise çaresizce izledi. Otomobil hızla uzaklaşırken, diğer kadın oradan uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler olayı gördüklerini ama kim ve neden kaçırıldığını bilmedikleri söyledi.

"KİM NEDEN YAPTI BİLMİYORUZ"

Görgü tanığı Metin Topçu, "Araba geldi, bir adam aldı kucağına attı arabaya. Kadının yanındaki diğer kadın başka yöne gitti, araba başka yöne. Düğün solunun önünde oldu. Kadınlar yukarı caddeden geliyordu. Kim ve neden yaptığını bilmiyoruz" dedi.

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Akılalmaz olay Caddede yürüyen kadın kaçırıldı

"İRİ YAPILI BİRİ ONU ARABANIN İÇİNE ALMAYA ÇALIŞTI"

Başka bir görgü tanığı Abdullah Öz ise, "Bir cip geldi, burada durdu. Sonra genç kızı, iri yapılı biri arabanın içine almaya çalıştı. Herkes ses çıkarttı sonra bir kadın sağa doğru gitti. Araçta son sürat aşağı doğru gitti. Bizim gördüğümüz bu. Kim olduğunu bilmiyoruz, neden olduğunu da bilmiyoruz" diye konuştu.

Akılalmaz olay Caddede yürüyen kadın kaçırıldı

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#Gaziosmanpaşa#Kaçırılma#Otomobil

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