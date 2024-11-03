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Akılalmaz olay: Bijon anahtarı kafasına fırlayınca hayatını kaybetti

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#Lastik#Bijon Anahtarı#Tokat
Akılalmaz olay: Bijon anahtarı kafasına fırlayınca hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 16:06

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek istediği sırada bijon anahtarının fırlaması sonucu başından yaralanan Metehan Tekin (37) hayatını kaybetti.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Erek Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Metehan Tekin idaresindeki 60 AFT O23 plakalı otomobil, Birol Bostancı Caddesi’nde seyir halindeyken sağ ön lastiği patladı.

Akılalmaz olay: Bijon anahtarı kafasına fırlayınca hayatını kaybetti

Otomobili yol kenarına çekip lastiği değiştirmek için aracı kriko ile kaldıran Tekin, vidaları sökmeye çalıştığı sırada bijon anahtarı fırladı.

Akılalmaz olay: Bijon anahtarı kafasına fırlayınca hayatını kaybetti

Metehan Tekin, anahtarın başına çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

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Akılalmaz olay: Bijon anahtarı kafasına fırlayınca hayatını kaybetti

Akılalmaz olay: Bijon anahtarı kafasına fırlayınca hayatını kaybetti

 

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#Lastik#Bijon Anahtarı#Tokat

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