Akılalmaz olay Barışmak için eski sevgilisini çocuğa gasbettirdi... 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 17:30

İstanbul Kağıthane'de 20 yaşındaki Elifnur A., aracına bindiği sırada 16 yaşındaki Y.A. tarafından gasp girişimine uğradı. Panikleyen şüpheli kaçarken, konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olayı eski sevgili Alperen M.'nin (20) 'Barışmak için' planladığını tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Nisan günü saat 14.40 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki aracına binen Elifnur A., bıçaklı ve maskeli şüpheli tarafından gasp girişimine uğradı. Aracın kapısını açarak içeri giren şüpheli, elinde bulunan bıçağı gösterip Elifnur A.'yı gasbetmeye çalıştı. Bunun üzerine panikleyen şüpheli kaçmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen eski sevgili Alperen M. ise kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN BARIŞMA PLANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Konuya ilişkin çalışma başlatan Sadabad Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, olayın eski sevgili Alperen M. tarafından planlandığı belirlendi. Öte yandan gasp girişiminde bulunan şüphelinin ise Y.A. olduğu tespit edildi.

GASP GİRİŞİMİ KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Y.A'nın araca binip bıçakla tehditte bulunması ve panikleyip kaçtığı anlar yer aldı. Devamında ise şüphelinin kaçtığı ve çevredekilerin peşinden koştuğu görüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden Alperen M.'nin, olayı eski sevgilisi Elifnur A. ile yeniden barışmak için planladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alperen M. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece 'Gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

