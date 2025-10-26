×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Akılalmaz olay: Anne, bebeğini bankta oturan kişiye bırakıp kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Anne#Bebek#Çorlu
Akılalmaz olay: Anne, bebeğini bankta oturan kişiye bırakıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2025 15:19

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3 aylık bebeğini bankta oturan kişiye bırakıp kaçan anne G.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Haberin Devamı

Olay, Cemaliye Mahallesi Omurtak Caddesi’ndeki Gaziler Parkı’nda meydana geldi. Parka gelen kadın, kucağındaki 3 aylık bebeği bankta oturan B.İ.’ye bırakıp, babasının alacağını söyledi. Uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine B.İ., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık kontrolü için ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü, ardından Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Akılalmaz olay: Anne, bebeğini bankta oturan kişiye bırakıp kaçtı

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ 

Polis, bebeğin annesini belirlemek için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yaklaşık 1 saatlik incelemenin ardından bebeğin G.K. tarafından bırakıldığı belirlendi. G.K. gözaltına alındı. 

Haberin Devamı

Akılalmaz olay: Anne, bebeğini bankta oturan kişiye bırakıp kaçtı

G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan G.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Gözden KaçmasınAcı olayda korkunç iddia: Doğumda doktorun elinden düşen bebek hayatını kaybettiAcı olayda korkunç iddia: Doğumda doktorun elinden düşen bebek hayatını kaybettiHaberi görüntüle

Akılalmaz olay: Anne, bebeğini bankta oturan kişiye bırakıp kaçtı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anne#Bebek#Çorlu

BAKMADAN GEÇME!