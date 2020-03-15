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DHA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 01:37,Son Güncelleme:/

Akılalmaz olay! 16 yaşındaki genç silahla market soydu

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Akılalmaz olay! 16 yaşındaki genç silahla market soydu
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İzmir’in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki genç, tabanca ile girdiği markette kasiyeri tehdit ederek yaklaşık 3 bin TL para alarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine şüpheli, kısa sürede suç aleti silah ve para ile yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4032 sokak üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, markete müşteri gibi gelen G.K., bir süre rafları inceledikten sonra yanında getirdiği tabancayı çıkartarak kasiyere doğrulttu. Kasadaki paraları isteyen G.K., yaklaşık 3 bin TL parayı aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli G.K. suç aleti tabanca ve para ile kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan G.K., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Akılalmaz olay 16 yaşındaki genç silahla market soydu

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