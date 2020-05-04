Akılalmaz miras kavgası! Kardeşini ‘FETÖ üyeliğiyle’ suçladı iddiası…

İş adamı Mehmet Salih Tatlıcı yedi yıl önce vefat ederken geride 3 milyar dolarlık servet bıraktı. Kalan miras için Tatlıcı'nın oğlu Mehmet Tatlıcı ile üvey kardeşi Uğur Tatlıcı arasındaki kavga bitmek tükenmek bilmiyor. Taraflar arasında birçok dava bulunuyor. Kardeşler şimdi de FETÖ kavgasına tutuştu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman’ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde Mehmet Tatlıcı hakkında bir site açıldı. Sitede, iddiaya göre özel hayatıyla ilgili ve gerçek dışı bilgilerle oluşturulan metinler yer alıyordu. Mehmet Tatlıcı söz konusu sitenin, üvey kardeşi Uğur Tatlıcı tarafından açıldığını, kendisini küçük düşürmek ve yalan haberlerle itibarının zedelendiğini ileri sürdü.

Sitede, yine iddiaya göre Uğur Tatlıcı, kardeşi Mehmet Tatlıcı'yı FETÖ üyesi olmakla suçladı ve bununla ilgili yine söz konusu sitede bir metin yayınladı. Söz konusu metinin yayınlanmasının ardından savcılığa başvuran Mehmet Tatlıcı, üvey kardeşini ihbar etti.

Şikâyet dilekçesinde, yayınlanan metinin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Mehmet Tatlıcı, "Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda FETÖ üyeliği kapsamında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda FETÖ ile herhangi bir iltisakım tespit edilemediği için takipsizlik kararı verildi. FETÖ'cü olmadığım adli makamlarca da kanıtlandı. Buna rağmen beni silahlı bir terör örgütüne üye olmakla suçluyor" ifadelerini kullandı. Mehmet Tatlıcı'nın şikâyetinin ardından kardeşi Uğur Tatlıcı hakkında soruşturma başlatıldı.