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Akılalmaz kaza! Rögar kapağı metrobüsün camını kırdı, yolcu yola düştü

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#İstanbul#Metrobüs#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 16:22

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Saadetdere’de seyir halindeki metrobüs rögar kapağının üstünden geçerken kapak yerinden fırladı. Metrobüs kapısına çarpan kapak camı kırıp kapıyı açarken seyir halindeki araçtan kapıya yaslanan yolcu yola düştü. Hafif yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 15.00 sıraların Saadetdere mevkinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgilere göre metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi. Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla yola düştü.

Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerine gelen yol ekipleri ise yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir aldı.

Akılalmaz kaza Rögar kapağı metrobüsün camını kırdı, yolcu yola düştü

Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken metrobüs yolunda duraksama yaşandı.

Akılalmaz kaza Rögar kapağı metrobüsün camını kırdı, yolcu yola düştü

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#İstanbul#Metrobüs#Trafik

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