Akılalmaz kaza kamerada: Yavaş yavaş geldi, yürüyen trafik polisine çarptı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde dikkatsiz bir sürücünün akaryakıt istasyonunda yürüyen trafik polisine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda dikkatsiz manevra yapan bir araç, yürüyen trafik polisine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sırt üstü yere düşen polis memuru bir süre hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu polis memuru, kazayı yara almadan atlattı. Polis memuru, kendisine çarpan sürücüyü daha dikkatli olması konusunda uyardı.

20 DAKİKA ÖNCE DE BİR KÖPEĞE ÇARPMIŞ

Aynı sürücünün olaydan yaklaşık 20 dakika önce Samsun Çarşamba Havalimanı mevkisinde bir köpeğe çarpması sonucu aracının tamponunda hasar oluştuğu öğrenildi. Aracın polise çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

