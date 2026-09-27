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Akılalmaz kavga kamerada: Kafasını tutup defalarca masaya vurdu

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#Kavga#Darp#Adana
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 17:01

Adana'da kadınlar arasında çıkan kavgada ortaya çıkan görüntü 'pes' dedirtti. 4 kadının tartışmasında taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken kadınlardan birinin diğerinin başını tutup masaya defalarca vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 4 kadın, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tekme ve yumruklarla kavga eden kadınlardan biri diğerinin başını tutup, masaya defalarca vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. 

Akılalmaz kavga kamerada: Kafasını tutup defalarca masaya vurdu

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#Kavga#Darp#Adana

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