Akılalmaz kavga kamerada: Kafasını tutup defalarca masaya vurdu

Yusuf YILDIZ/ADANA, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 17:01
Adana'da kadınlar arasında çıkan kavgada ortaya çıkan görüntü 'pes' dedirtti. 4 kadının tartışmasında taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken kadınlardan birinin diğerinin başını tutup masaya defalarca vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 4 kadın, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tekme ve yumruklarla kavga eden kadınlardan biri diğerinin başını tutup, masaya defalarca vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.
O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.