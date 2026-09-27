Akılalmaz kavga kamerada: Kafasını tutup defalarca masaya vurdu

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Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 4 kadın, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tekme ve yumruklarla kavga eden kadınlardan biri diğerinin başını tutup, masaya defalarca vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.