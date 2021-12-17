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Akılalmaz hırsızlık: Sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı

#Hırsızlık#Sancaktepe#İmam

Sancaktepe’de bir mahalleye dadanan hırsızlar, gözünü cami imamının otomobilinin lastiklerine dikti. Sabah namazı öncesi hırsızlar dakikalar içerisinde otomobilin 4 lastiğini çaldı. Sabah namazına uyanan cami imamı, araç lastiklerinin söküldüğünü görünce hayatının şokunu yaşadı. Hırsızların araç lastiklerini çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Fatih Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında Fatih Mahallesi’ne dadanan hırsızlar, gözünü cami imamının araç lastiklerine dikti. Araçlarını Sancaktepe TEM bağlantı yolu Kartal istikametine park eden hırsızlar, cami imamının otomobilinin 4 tekerini dakikalar içerisinde söktükten sonra, sürükleyerek araçlarına yükledi. Sabah namazına uyanan cami imamı Selami Koçyiğit, namazı kıldırmak üzere camiye giderken araç lastiklerinin söküldüğünü görünce şoke oldu. Hırsızların araç lastiklerini çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Akılalmaz hırsızlık: Sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı

"HEM VİCDANİ HEM İNSANİ OLARAK ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR"

Konu hakkında konuşan cami imamı Selami Koçyiğit, “Sabah kalktığımızda aracımızın tekerleklerinin yerinde olmadığını gördük. Güvenlik kamera kayıtlarına baktığımızda sabah saat 05.30 sıralarında caminin bahçesine girdiklerini 06.10’da ise tekerlekleri söküp bağlantı yolundaki araçlarına alarak kaçtıklarını gördük. Kapımızın önündeki aracımızın tekerlerinin çalınması hem vicdanı olarak hem de insanı olarak şaşkına çeviriyor“ diye konuştu.

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