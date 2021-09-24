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Akılalmaz dolandırıcılık! Pişkinliği 'pes' dedirtti

#Bolu#Dolandırıcılık#Polis
Akılalmaz dolandırıcılık Pişkinliği pes dedirtti

Bolu'da Osman Aksoy (63), hayır işleriyle uğraştıklarını söyleyen 3 kişinin "Paralarını ver okuyup üfleyelim" teklifini, kabul edince 16 bin 500 lirasından oldu. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, Çetin Karakuş mahkeme başkanının kamera kaydında gözüktüğünü söylemesi üzerine "İnsanoğlu birbirine benzer" cevabını verdi.

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- Olay, 3 yıl önce Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Osman Aksoy, Ziraat Odası'na sattığı patatesin parası 16 bin 500 lirayı aldıktan sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Daha sonra 3 çocuk babası Aksoy'un, yanına gelen ve hayır işleriyle uğradıklarını söyleyen Çetin Karakuş, Ömer Maviş ve Yaşar Karakuş, "Paranı okuyup üfletelim" diyerek Aksoy'a teklifte bulundu. Teklifi kabul Aksoy'un parasını alarak bir apartmana giren 3 kişi, sonra ortadan kayboldu. Aksoy savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

2 YIL SONRA KAMERA KAYITLARI ÇIKTI

Olaydan 2 yıl sonra ortaya çıkan kamera kayıtlarının incelenmesiyle 3 şüpheli, yakalandı. Çetin Karakuş, Ömer Maviş ve Yaşar Karakuş hakkında, 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 7 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan Osman Aksoy, "Olay günü, bu 3 kişi yanıma yanaşarak hayır işleriyle uğraştıklarını söyleyerek, cebimdeki parayı kendilerine vermemi ve dualarla okuyup üfledikten sonra geri vereceklerini vaat ettiler. Ben de onlara inandım. Sattığım patateslerin parası olan 16 bin 500 lirayı kendilerine verdim. Sonra bir apartmana girip 'Paraları okuyup üfleyip geleceğiz' dediler ama bir anda kayboldular. Kendilerinden davacı ve şikayetçiyim. Ben bunu hak ettim, nasıl olur da inanırım böyle şeye" diyerek kendisini de suçladı.

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Tutuklu sanıklar Çetin Karakuş, Ömer Maviş ile Yaşar Karakuş, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Çetin Karakuş, mahkeme başkanının, "Kamera görüntülerinde yüzün görülüyor ve tıpatıp bu sensin" sorusuna, "İnsanoğlu birbirine benzer, o fotoğraf bana ait değil" diyerek cevap verdi. Mahkeme, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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#Bolu#Dolandırıcılık#Polis