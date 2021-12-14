Akıl sağlığı yerindeymiş

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İstanbul Avcılar’da yaşayan 3 çocuk annesi Ezgi Korucu (29), 2018 yılında üçüncü çocuğu olan 1.5 yaşındaki E.M.K.’ya eziyet ettiği gerekçesiyle tutuklandı. İddiaya göre, Ezgi Korucu kızının koluna çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ediyor, vücuduna jiletle minik kesikler atıyordu. Ezgi Korucu yaşananları polis ifadesinde ve savcılıkta itiraf etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ezgi Korucu’ya 20 yıl hapis istemiyle dava açtı. Ezgi Korucu ilk duruşmada ise ifadelerini yalanladı. Kızına zarar vermediğini, maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığı evliliğinden uzaklaşmak için böyle bir yalan uydurduğunu söyledi.

ADLİ TIP’TAN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme ezgi Korucu’yu İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’na sevk ederek herhangi bir hastalığı olup olmadığının tespit edilmesini istedi. Adli Tıp Anabilim Dalı Ezgi Korucu’ya Munchausen by Proxy Sendromu (Vekâleten Hastalık) teşhisi koydu ancak bu rahatsızlığın ceza ehliyetine etki edip etmeyeceğini bildirmedi. Mahkeme bunun üzerine Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan gelen raporu Adli Tıp Kurumu’na göndererek görüş istedi.

Adli Tıp Kurumu dün görülen duruşma öncesi raporu hazırlayarak mahkemeye gönderdi. Raporda, Ezgi Korucu’nun akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Duruşmada söz alan Ezgi Korucu, “3 yıldır işlemediğim bir suçtan dolayı tutukluyum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

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Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMU

Çocuğa bakan kişinin, tipik olarak çocuklarında gerçekte olmayan sağlık sorunlarının görünümünü oluşturduğu bir durumdur. Bu, çocuğa zarar vermeyi veya çocuğun test numunelerini değiştirmeyi içerebilir. Daha sonra kişiyi hasta veya yaralı olarak gösterirler. Bozukluğun bir sonucu olarak çocuğun kalıcı olarak yaralanması veya ölümü meydana gelebilir.