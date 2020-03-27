Akılın eş anlamlısı birkaç kelimeden oluşur. Akıl kelimesinin eş anlamlısı bellek, us, beyin, hatıra, kanı kelimeleridir. Akıl kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı birkaç manaya gelmektedir. Akıl kelimesinin anlamı aşağıda belirtilmiştir:

- İnsanlarda anlama, düşünme ve kavrama gücü.

- Öğüt verilen yol.

- Düşünce, kanı

- Bellek.

Akıl Eş Anlamlısı

Anlamları aynı fakat yazılışları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu kelimeler cümle içerisinde aynı anlama geldiğinden birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Akıl kelimesi de bunlardan birisidir. Akıl eş anlamlısı us, bellek, beyin, hatıra, kanı ve karın kelimeleridir.

Akıl Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimesinin diğer bir adı da anlamdaş veya yakın anlamdır. Böylece akıl kelimesinin anlamdaşı veya yakın anlamlı kelimesi bellek, us, hatıra, kanı, karın kelimeleridir. Böylelikle cümle içerisinde akıl kelimesinin yerine eş anlamlı bu kelimeler de kullanılabilir.