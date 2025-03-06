Akıl almaz savunma: ‘Bana yapay zekâ yerleştirdi’

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Beyin Cerrahisi Servisi’nde önceki gün öğle saatlerinde, Dr. Burak Yürük (34) ile tedavi için gelen hastası Tufan Saraçoğlu (62) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Saraçoğlu, Dr. Yürük’ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle Tufan Saraçoğlu etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Dr. Yürük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Dr. Yürük’ün, bir süre önce Tufan Saraçoğlu’nun beyin ameliyatını gerçekleştirdiği bildirildi.

‘BAŞIMDA ONUN CİHAZLARI VAR’

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tufan Saraçoğlu dün adliyeye sevk edildi. Tufan Saraçoğlu bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, “Doktoru neden bıçakladınız?” sorusu üzerine “Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zekâ yerleştirdi. Başımda onun cihazları var” dedi. Şüpheli, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

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DOKTOR TABURCU EDİLDİ

Dr. Burak Yürük, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Hastası Tufan Saraçoğlu’nu 7 ay önce beyin tümörü nedeniyle ameliyat ettiğini kaydeden Yürük, “Ameliyat sonrasında, belirli aralıklarla kontrole geliyordu, sonradan duyduğum madde kullanımı, evden ve hastaneden kaçma öyküleri olan bir hastaydı. Olay günü, bir anda poliklinik odama geldi, ‘Bu işler boş işler, emanetimi geri ver’ dedi ve ardından doğrudan bana saldırdı” dedi.