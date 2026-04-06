Akılalmaz çözüm: Diş ağrısına karşı tarım ilacı, mazot ve alkol içti

#Sağlık#Bilecik#Osmaneli
Akılalmaz çözüm: Diş ağrısına karşı tarım ilacı, mazot ve alkol içti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 12:18

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dişi ağrıyan İsmail A., normal ilaç dışında tarım ilacı, alkol ve mazot içince hastanelik oldu. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyü mevkiinde bulunan bir tarım çiftliğinde işçi olarak çalışan İsmail A., sağ üst dişindeki çürük nedeniyle ağrıyı dindirmek için önce normal ağrı kesici ilaç kullandı.

FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILDI

İddiaya göre; ağrısı geçmeyince sırayla alkol, organik tarım ilacı ve son olarak mazot içen vatandaş fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdehalenin ardından İsmail A., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözden KaçmasınNarin Güran cinayeti davası | Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında: Salimin dediğini yapsaydım, ceset açığa çıkmazdıNarin Güran cinayeti davası | Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında: 'Salim'in dediğini yapsaydım, ceset açığa çıkmazdı'Haberi görüntüle

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Öte yandan hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından İsmail A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden Kaçmasınİstanbulda 101 sabıkası bulunan oto galericiye saldırı şoku: Önce dükkanı yaktılar sonra villayı kurşunladılarİstanbul'da 101 sabıkası bulunan oto galericiye saldırı şoku: Önce dükkanı yaktılar sonra villayı kurşunladılarHaberi görüntüle
#Sağlık#Bilecik#Osmaneli

