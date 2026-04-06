Akılalmaz çözüm: Diş ağrısına karşı tarım ilacı, mazot ve alkol içti

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyü mevkiinde bulunan bir tarım çiftliğinde işçi olarak çalışan İsmail A., sağ üst dişindeki çürük nedeniyle ağrıyı dindirmek için önce normal ağrı kesici ilaç kullandı.

FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILDI

İddiaya göre; ağrısı geçmeyince sırayla alkol, organik tarım ilacı ve son olarak mazot içen vatandaş fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdehalenin ardından İsmail A., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Öte yandan hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından İsmail A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.