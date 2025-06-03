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Piknik için bulduğu akılalmaz yöntem aracını küle çevirdi

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#Kahramanmaraş#Köz#Bagaj
Piknik için bulduğu akılalmaz yöntem aracını küle çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 15:33

Kahramanmaraş'ta piknik için fırından aldığı közleri kutuyla aracına koyan vatandaşın otomobili yandı.

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Olay, merkez Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K., bir pide fırınından mangalda kullanmak üzere teneke kutu içerisinde köz aldı.

Piknik için bulduğu akılalmaz yöntem aracını küle çevirdi

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yola çıkan M.K.'nin seyir halindeyken otomobilindeki köz kutusu alev aldı. Yangını fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluştu.

Piknik için bulduğu akılalmaz yöntem aracını küle çevirdi

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#Kahramanmaraş#Köz#Bagaj

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