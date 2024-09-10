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Akıl alır gibi değil: 'Sorun ne' diye sorunca demir çubukla dövüldü

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#Darp#Hatay#Antakya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 09:22

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Süleyman Bolat'ın, motosikletiyle seyir halindeyken eli sopalı bir şahıs tarafından yolunun kesilerek darp edildiği anlar kameraya yansırken olayın ‘Sorun ne' sorusu üzerine başladığı ortaya çıktı.

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Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Bolat, motosikletle işine gitmek için yolculuk yaptığı esnada elinde demir sopa bulunan şahıs tarafından öldüresiye dövülmüştü. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan Bolat, taburcu edildi.

Akıl alır gibi değil: Sorun ne diye sorunca demir çubukla dövüldü

Demir sopayla öldüresiye dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyan Bolat, kendini döven şahısla arasında geçenleri anlattı. Bolat; akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şahsa, 2 kadınla yaşadığı tartışma sonrası ‘Sorun ne' diye sorduğunu ve daha sonra darp edildiğini söyledi.

Akıl alır gibi değil: Sorun ne diye sorunca demir çubukla dövüldü

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“GENCE SORUN NE DİYE SORUNCA ADAM DEMİR ÇUBUKLA KAFAMA VURDU”

Demir çubukla kafasına darbe alan Süleyman Bolat, “Yoldan aşağıya doğru indim. Yoldaki bir genç, oradan geçen 2 kadına sataşmıştı. Kadınlara bir şey yapmaması için oraya doğru gittim ve durdum. Gence sorun ne diye sorunca adam demir çubukla kafama vurdu. Olay böyle gelişti. Hastane tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Başımdan yaralandım. Hiçbir şey sormadan vurdu. Allah'a şükür durumum iyi” ifadelerini kullandı.

Akıl alır gibi değil: Sorun ne diye sorunca demir çubukla dövüldü

Akıl alır gibi değil: Sorun ne diye sorunca demir çubukla dövüldü

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#Darp#Hatay#Antakya

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