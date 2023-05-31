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Akıl alır gibi değil! Çamaşır suyu ile yıkanan etleri vatandaşa yedirdiler

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Haliliye#Bozuk Et
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 15:53

Şanlıurfa’da çamaşır suyuyla yıkandıktan sonra müşterilere yemek olarak servis edilen yarım ton kokmuş ve bozuk tavuk eti ele geçirildi.

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Şanlıurfa’da denetim yapan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir lokantada inanılması güç bir olay ile karşılaştı. Gıda, Tarım İlçe Müdürlüğünde çalışan veterinerlerle birlikte denetim yapan zabıta ekipleri, Bahçelievler Mahallesindeki bir lokantaya gitti. Lokantayı denetleyen ekipler, mutfak kısmında suyun içerisinde bekletilen tavuk etlerini fark etti.

Akıl alır gibi değil Çamaşır suyu ile yıkanan etleri vatandaşa yedirdiler

Tavuk etlerinin bozuk olduğunu belirleyen ekipler, içerisindeki sıvının ise çamaşır suyu olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Lokantada yapılan genel aramada, bu şekilde olan yaklaşık yarım ton bozuk et ele geçirildi.

Akıl alır gibi değil Çamaşır suyu ile yıkanan etleri vatandaşa yedirdiler


El konulan etler, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken işletme sahibine cezai işlem uygulandı. Lokantadaki bozuk etlerin bir süre çamaşır suyunda bekletildikten sonra suyla durulanıp yemek olarak müşterilere yedirildiği öğrenildi.

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Akıl alır gibi değil Çamaşır suyu ile yıkanan etleri vatandaşa yedirdiler

Akıl alır gibi değil Çamaşır suyu ile yıkanan etleri vatandaşa yedirdiler

Akıl alır gibi değil Çamaşır suyu ile yıkanan etleri vatandaşa yedirdiler

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#Şanlıurfa#Haliliye#Bozuk Et

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