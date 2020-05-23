Akif isminin anlamı nedir? Akif ne demek

Akif kökeni Arapçadan gelen ve hem sözlük anlamı olan hem de dini açıdan anlamı bulunan bir isimdir. Genel olarak TDK açısından, ‘Bir şeyde sebat eden’ biçiminde ifade edilmektedir. Bu anlamı ile beraber erkek çocukları için son dönemlerde popüler olan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Akif İsminin Anlamı

Değişik anlamlar üzerinden ele alınan Akif Türkiye'de yerleşik olarak erkek çocukları için isim olarak kullanılmaktadır.

- Bir şey için sebat eden,

- İbadet eden ve ibadet için mübarek bir yere çekilen,

- Direnen,

Bu etkileyici ve güzel anlamları ile beraber erkek çocuklar için son dönemlerde çok sevilen isimlerden biridir. Çok eski zamanlardan günümüze kadar kullanılmış ve hala kullanılmaya devam edilen bu isim, sözlük anlamı ve dini açıdan bu anlamı eşliğinde değerlendirme imkanı tanıyor.

Akif ismi genel olarak tek başına kullanılan bir addır. Ancak aynı zamanda farklı isimlerle de isteğe bağlı olarak bir araya getirilebilir. Sözlük anlamı olarak ibadet ile ilgilenen ya da ibadet ile uğraşan kişi olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda Akif Kur’an-ı Kerim'de geçen bir isimdir. Eğer çocuğunuz için birisim arıyorsanız Akif adını listeye ekleyebilirsiniz.