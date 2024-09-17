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Akif Çağatay Kılıç'tan Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan maçtaki pankarta tepki

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#Akif Çağatay Kılıç#Cumhurbaşkanlığı#Kıbrıs Rum Kesimi
Akif Çağatay Kılıçtan Kıbrıs Rum Kesiminde oynanan maçtaki pankarta tepki
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 15:08

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv basketbol maçında açılan pankarta ilişkin, "Siyasi ve ahlaksız propaganda için uluslararası spor ve basketbol otoritelerini göreve davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Rum Kesimi'nde Yunanistan ekibi Panathinaikos ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla oynanan basketbol hazırlık turnuvası maçında Rum taraftarlar tarafından açılan "Yıllar süren yasa dışı işgal. Unutmuyoruz." yazılı pankarta tepki gösterdi.

Hazırlık maçında siyasi propaganda yapan bir grup taraftar tarafından açılan ve sporun ahlakına yakışmayan pankartı kınadığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu siyasi ve ahlaksız propaganda için uluslararası spor ve basketbol otoritelerini göreve davet ediyorum. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ı, sporun ahlakına yakışmayan bu pankart sebebiyle göstermiş olduğu tepki sebebiyle tebrik ediyorum."

 

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#Akif Çağatay Kılıç#Cumhurbaşkanlığı#Kıbrıs Rum Kesimi

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