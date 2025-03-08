Akif Çağatay Kılıç: Türkiye’siz Avrupa güvenliği düşünülemez

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CNN Türk’te Hande Fırat ile ‘Gece Görüşü’ programına katılan Kılıç, özetle şunları söyledi:

AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

“Biz, Avrupa’nın bir parçası olarak güvenliğin temel unsurlarından birisiyiz. Türkiye’siz bir Avrupa güvenliğini düşünmek pek mümkün değil. AB yöneticileri, Türkiye’nin kıymetini özellikle son bir yılda çok daha fazla anlamaya başladılar. Değerler, demokratikleşme, hukukun üstünlüğü gibi konularda bizim de söyleyecek sözlerimiz var. Biz hukuk devletiyiz, zaten Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerindeniz. Ama çifte standarda da karşıyız.

ABD’de üretilen bazı savunma sanayilerine Türkiye’nin altyapısı destek vermekte. Yine aynı şekilde bizim insansız hava aracı kabiliyetleri zaten tüm dünya tarafından biliniyor. Geçmişte bizimle özellikle savunma sanayinde işbirliği yapmaktan imtina eden birçok kurum, karar verici, şirket şu anda ‘Biz nasıl Türkiye ile birlikte ortaklık yaparız, nasıl Türk sanayisi ile beraber çalışırız’, bu tip mücadeleler içerisinde. Bu noktada da bizim savunma sanayimiz artık seçici davranıyor.

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TERÖRLE MÜCADELEDE NETİZ

Biz bütün dünyaya zannederim ki artık PYD/YPG’nin, PKK’nın bir kolu olduğu konusunda herhangi bir şüphe bırakmayacak şekilde bilgi verebildik. Amerikan Kongresi’nde de zaten bu açıklandı yani kendi yetkilileri tarafından. İnkar edilemeyecek bir durum var ortada. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Suriye’de PYD/YPG’nin herhangi şekilde, farklı unsur olarak hayatta kalması veyahut da orada orayı farklı bir şekilde yönetmesine müsaade etmeyeceğimizi zaten dile getirdik. Suriye yönetimi zaten bunu açıkça beyan etti. Terörle mücadele konusunda çok netiz. Cumhurbaşkanımız ne dedi? ‘Terörle mücadele sonuna kadar devam eder...’

TRUMP’IN HAMAS ÇIKIŞI

Tüm dünya insanların Gazze’den ayrılmasına karşı çıktı. Burada tabii ki açıklamalar oluyor ama Gazze halkının evinden ayrılmak istemediğini tüm dünya biliyor. Zaten Filistin ve Gazze’nin duruşu belli. İki devletli çözüm bir an önce uygulanmalı.”