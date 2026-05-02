Akgün’e 14 eylemden suçlama

93 sayfalık iddianamede, 3 kişi ‘mağdur’, Akgün’ün de arasında bulunduğu 6’sı tutuklu 31 kişi ise ‘şüpheli’ olarak yer aldı. Akgün’ün, ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘rüşvet alma’, ‘icbar suretiyle irtikap’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla 68 yıldan 183 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 taşınmazın da müsaderesine karar verilmesi talep edildi.

Örgüt tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen 14 eyleme yer verilen iddianamede, tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün, inşaat işleri ile uğraşan müteahhitlerden inşaat ruhsatı ve iskân işlemleri karşılığı daire, villa gibi taleplerde bulunduğu, akrabaları ve irtibatlı olduğu kişiler üzerine daire/villa devri yaptırdığı bunun karşılığında ise inşaatla ilgili izinlerin verildiği iddia edildi. Söz konusu daire ve villaların taşınmaz devir işlemlerinde göstermelik para gönderme ile yatırma işlemleri yapıldıktan sonra paranın şüphelilerce iade alındığı öne sürüldü. İddianamede, örgüt mensuplarının maddi menfaat taleplerinin bir kısmını Büyükçekmece Basketbol Spor Kulübü’nü aracı kullanarak elde ettikleri, ilçede inşaat işleri yapan müteahhitleri ‘bağış’ adı altında kulüp hesabına para yatırmaya zorladıkları ileri sürüldü. Kulübün, 2011’de Tüyap Büyükçekmece adıyla kurulduğu, kurucusunun şüpheli Akgün’ün ‘kasası’ olduğu ileri sürülen Osman Yeşilgül olduğu iddia edildi.



