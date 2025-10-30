Akdeniz’in parlayan yıldızı Antalya’da kültür yolu festivali başlıyor!

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy “Antalya, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle ülkemizin en değerli turizm merkezlerinden biri. Antalya Kültür Yolu Festivali, kentimizin sahip olduğu eşsiz mirası ve kültürel çeşitliliği ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtma fırsatı sunmaktadır. Festival; yerel sanatçıları, zanaatkârları ve kültürel oluşumları desteklerken, kentimizdeki ekonomik hareketliliği de artırmaktadır. Bu tür etkinlikler, Antalya’nın yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde ziyaret edilebilecek bir kültür ve turizm destinasyonu olarak güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Hedefimiz, Antalya’yı kültür ve sanatın da merkezi haline getirerek, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çeken, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir turizm modelini hayata geçirmektir.” dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca Antalya’nın dört bir yanına yayılan sergiler, kenti adeta yaşayan bir sanat galerisine dönüştürecek. Antalya Kültür Sanat Sergi Salonu’nda dünyaca ünlü sanatçı René Magritte’in orijinal eserlerinin yer aldığı “Sürrealist Kıvılcım” sergisi sanatseverlerle buluşurken, aynı mekânda açılacak “Zamanın Katmanları” sergisi sanatçı Kenan Işık’ın gravür estetiğiyle şekillendirdiği eserler aracılığıyla İstanbul’un çok katmanlı belleğine duygusal, tarihsel ve eleştirel bir bakış sunacak. Antalya’nın somut olmayan kültürel miraslarından Barak Kilimi, el emeğiyle kültürel kimliğin iç içe geçtiği örnekleriyle Türkan Şoray Kültür Merkezi’ndeki “Yaşayan Miras: Barak Kilimi Sergisi” yeniden hayat bulacak. Hıdırlık Kulesi ise yapay zekâ destekli “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri” dijital sanat uygulamasıyla izleyicilere etkileşimli bir deneyim yaşatacak. Tarihi Antalya Saat Kulesi’ne yansıtılacak “Zamanın Hüneri” adlı mapping gösterisi de kentin simge yapılarından birini görsel bir sanat şölenine dönüştürecek.

Festivalin sanat yelpazesi, şehrin farklı noktalarına yayılan zengin seçkilerle genişleyecek. Bülent Ecevit Kültür Merkezi “Gökyüzünden Türkiye”, “Yalnız Kalabalık Resim Sergisi” ve “Antik İzler Göbeklitepe Seramik Sergisi”; RuinAdalia Hotel “Harmoni Karma Sergisi”; Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi “102 Eser Cumhuriyet Sergisi”; Hadrian Kapısı “Somut Olmayan Kültür Taşıyıcısı: Keçecilik”; Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi ise “Şems: Doğuma ve Ölüme Bir Şahit” sergisiyle sanatseverleri ağırlayacak. Bunun yanı sıra Casa Sur Antalya, Belmondo Suites Old Town, Himmet Öcal Khan Sanat Galerisi, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, Myra Antik Tiyatro ve Alanya Müzesi gibi birçok mekânda açılacak karma ve tematik sergilerle Antalya, festival süresince kültür ve sanatın tüm renkleriyle ışıldayacak.

MÜZİĞİN VE SAHNENİN RİTMİ ANTALYA’DA YÜKSELECEK

Festival boyunca Antalya’nın dört bir yanında düzenlenecek konserlerle müziğin enerjisi kenti saracak. Şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde Bengü, Murat Dalkılıç, Merve Özbey, Aydilge, Soner Sarıkabadayı, Haktan, Sagopa Kajmer, Buray ve Derya Uluğ gibi ünlü isimler Konyaaltı Beach Park sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Anjelika Akbar, Peter Theremin, Cameratalia, Cengiz Özkan, Yonca Evcimik, Muharrem Temiz, Umut Akyürek gibi sanatçıların performansları ise kente müziğin farklı tınılarını taşıyacak. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası “Atatürk’ü Anma Konseri” ve Umut Akyürek’in “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseriyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümü haftasında sanatın ışığında anılacak. Ayrıca Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının vereceği konser, sanatı toplumun her kesimine ulaştırma vizyonunun anlamlı bir yansıması olacak.

Sahne sanatlarının en seçkin örnekleri de festival kapsamında Antalyalı sanatseverlerle buluşacak. Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları’nın güçlü yapımları arasında; “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikali, “Mutlu Son” müzikli oyunu, “Paquita / Bir Yaz Gecesi Rüyası” bale temsili ve “Thérèse Raquin (Bir Cinayetin Anatomisi)” yer alıyor. K.K.T.C. ile ortak prodüksiyon olan “Saraydan Kız Kaçırma” operası Osmanlı’nın görkemli dönemlerinden bir hikâyeyi sahneye taşırken, Ankara Devlet Tiyatrosu “Kan Kardeşler” müzikaliyle izleyiciyle buluşacak. Türkiye’nin dünyaca ünlü dans topluluğu Anadolu Ateşi ise Aspendos Antik Kenti’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleştireceği gösteriyle festivalin en unutulmaz anlarından birine imza atacak.

Antalya Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanatın her alanını kucaklayan dopdolu programıyla şehri dev bir açık hava sahnesine dönüştürecek. Fotoğraf tutkunları “FotoMaraton Antalya” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinliklerinde şehrin en özel karelerini yakalamak için yarışacak;

“FotoMaraton Söyleşileri” ve “FotoMaraton Ödül Töreni” ise Türkan Şoray Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek. “Kültür Meclisi: Münazara Turnuvası” gençleri bir araya getirirken, gastronomi meraklıları Zincirli Han’da düzenlenecek “İki Kıyı Tek Sofra Tadım Etkinliği”nde Girit ve Antalya mutfağının eşsiz tatlarını keşfedecek. “Antalya Reçelleri Brunch Etkinliği” geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla yeniden yorumlayacak. Tarih ve kültür meraklıları için Myra/Andriake, Phaselis, Patara, Olympos, Aspendos, Sillyon, Perge, Side, Termessos, Syedra ve Antiochia Ad Cragum kazı alanları ile Alanya Müzesine geziler düzenlenecek; Kaleiçi’ndeki atölye ve geziler de arkeoloji tutkunlarını ağırlayacak.

Ebru Kocaacar, Necmi Alpagot, Emir Gündal, Olcay Okutan, Rukselan Selek, Kelly Pınar Goodwin, Ümit Mirza Çavuşoğlu, Selma Gençel, Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Giray Ercenk, Boran Eser Kavaz, Mustafa Sekban ve Beyhan Budak gibi alanında uzman isimler festival boyunca disiplinlerarası söyleşilerle izleyicileriyle buluşacak. “Keçe”, “Ebru”, “Ahşap Kaşık Yapımı”, “Çarpana”, “Seramik”, “Kalemişi”, “Çalgı Yapımı”, “Kuyumculuk”, “Minyatür” ve “Tezhip” atölyelerinde katılımcılar geleneksel sanatları deneyimleyerek kendi eserlerini yaratma fırsatı bulacak. “Kültürel Miraslar ve Simülasyon Deneyim Atölyesi” ile VR teknolojisi kültürel mirasla birleşirken, festivalin mobil sinema tırı “Sinema Yollarda” açık hava sineması keyfini Antalya’nın farklı ilçelerine taşıyacak. Erasta AVM’ye yerleştirilen piyanolarda gençler “Sen de Çal” projesiyle yeteneklerini sergilerken, “Sen de Söyle” kabininde Antalya’nın yeni yıldızları sahneyle buluşacak. Hadrian Kapısı’nda kurulacak “ArtMeydan” ise sanatçıların halkla iç içe performanslar sergileyeceği renkli bir buluşma noktası olacak. Antalya, bu yıl kültürün, sanatın ve yaratıcılığın her tonuyla parlayacak.

MİNİKLER İÇİN SANAT, OYUN VE KEŞİF DOLU BİR DÜNYA: ÇOCUK KÖYÜ ANTALYA’DA!

Konyaaltı Beach Park’ta kurulacak olan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü”, miniklerin buluşma noktası olacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, “Gökyüzü Gözlem”, “Etnospor Tırı”, “Aselsan” gibi tematik alanlarda bilimden spora uzanan etkinlikler festival boyunca Çocuk Köyü’nde yer alacak. “Çanakkale Mobil Müze ve Sergisi” çocuklara tarih bilincini aşılayacak. Minikler, “TRT Market” ile TRT’nin sevilen lisanslı ürünlerine kavuşacak. Yazar Koray Avcı Çakman festival kapsamında minik okurlarıyla buluşacak.

“Keçe”, “René Magritte: Kolaj ve Hayal Dünyası”, “Sırt Çantalı Atlas ile Likya Yolu'nu Keşfediyoruz”, “Çömlek” ve “Çocuk İzlenimciler Süleyman Tabak” atölyeleriyle çocuklar kültür ve sanatla iç içe bir ortamda üretmenin ve keşfetmenin mutluluğunu yaşayacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi, “Rapunzel” çocuk operası ile minik sanatseverleri sahne sanatlarının büyülü atmosferinde masalsı bir yolculuğa çıkaracak.

GASTRONOMİ TURUNDA YENİ DURAK: ANTALYA LEZZET NOKTALARI

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, her şehirde o kente özgü mutfak kültürünü yaşatmak amacıyla belirlenen “Lezzet Noktaları”, gastronomi tutkunlarını unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak. Türkiye’nin seçkin şefleri, festival şehirlerinde unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatları araştırıyor, kayıt altına alıyor ve “Lezzet Noktası” olarak belirlenen restoranlarda yeniden hayat veriyor.

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronomi kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla, ünlü şefler Antalya’da belirlenen 10 “Lezzet Noktası” restoranında kente özgü yöresel yemekleri misafirlerle buluşturacak. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, Antalya’nın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tatları yeniden hayat bulacak. Girişlerinde özel olarak tasarlanan “Lezzet Noktası” logoları yer alan restoranlar, hem Antalyalıların hem de şehri ziyaret eden turistlerin lezzet durakları olacak.