Akdeniz’in iklimi Türkiye’den izlenecek

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Konferansın açılış konuşmasını Barselona Sözleşmesi 2022-2023 Büro Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank yaptı. Bakan Yardımcısı Varank konuşmasında, taraf ülkeler olarak Akdenizin çevresel açıdan iyileştirilmesine yönelik önemli karar alındığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER OFİSİ KURULACAK

2021 yılında gerçekleştirilen konferansta Türkiye, Akdeniz’de iklim istikrarını sağlamaya yönelik İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi kurulmasını önermişti. Yapılan müzakereler sonucunda Türkiye’de, İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi kurulması kararı tüm ülkeler tarafından desteklenerek onaylandı. Böylece, Türkiye’de bir Birleşmiş Milletler (BM) ofisi kurulacak, Akdeniz Bölgesi’nde iklim değişikliği ile ilgili politika belirleme çalışmalarında etkin olarak yer alınacak. Bu merkez ile uluslararası fon mekanizmalarından aktif şekilde yararlanılmasına da katkı sağlanacak. Türkiyede kurulacak merkez, Doğu Akdeniz’de de dengeleyici bir unsur olacak.