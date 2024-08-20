Akdeniz'in 'doktor' balıkları... Prof. Dr. Gökoğlu: Yaranın daha çabuk iyileşmesini sağlıyor

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Antalya'da erken başlayan yaz dönemi şehre turist akını yaşatırken, kıyıda görülmeye başlayan balıklar tatilcileri ve bölge sakinlerini korkutuyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz kıyısında çok sayıda bulunan balık türünün sargoz balığı olduğunu söyleyerek, vatandaşların korkmaması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Gökoğlu, sargoz balıkları ile Temmuz ayının ortasından Eylül ayının ortasına kadar karşılaşılacağını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Temmuz ayının ortasından Eylül ayının ortasına kadar kıyılarda denize giren vatandaşların ayaklarındaki yaralara, ölmüş derilere saldıran balıklar var. Bunlar bizim sargoz dediğimiz balık, bazen vatandaşlarımızın ayaklarına o kadar güçlü vuruyor ki beni bir şey ısırdı deyip korkuyorlar, karaya sıçrayıp çıkıyorlar. Sargoz balıkları yarım karış kadar balık, ayaktaki açık yaralara dokulara vuruyor.

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Dolayısıyla onlarla beslenmeye çalışıyor, doktor balıkların yaptığı görevi yapıyor. Yaradaki ölü dokuyu temizleyip, yaranın daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. Ölü dokuyu ve enfeksiyonu temizliyor, denizden çıktığınızda yara hemen kuruyup iyileşiyor. Vatandaşlarımız korkmasın, çok küçük balıklar. Bazen beslenirken ayağınızdaki kılları da çekiyor, bu da acı hissetmenize neden oluyor."