Akdeniz’in ciğerleri yandı

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Yangın nedeniyle Aksu Hayvan Barınağı’ndaki 105 köpek Büyükşehir Belediyesi’nin bakımevine nakledildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının enerjisinin düştüğünü, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Vali Şahin, “Rüzgar nedeniyle birkaç yerden orman teşkilatımızın yapmış olduğu setleri kırarak Karaöz Mahallemizin ve içinde bulunduğumuz Yeşilkaraman Mahallemizin içlerine yayıldı” dedi. Serik ilçesinde önceki gece çıkan orman yangını da yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı; 6 evin yanı sıra tarım arazileri ve seralar zarar gördü.

Öte yandan Vali Şahin “Bir miktar rüzgarda hafifleme var, bu da bizim avantajımıza. Bunu kullanarak hava kararana kadar havadan; hava karardıktan sonra sabaha kadar da karadan mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

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MUZ SERALARININ YAKININDA...

Adana’nın Kozan ilçesinin ormanlarından da dün sabah dumanlar yükseldi. Düzağaç Mahallesi’ndeki yangın kontrol altına alınırken, Doğanalanı ve Enizçakırı mahallelerinde söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 7 evin yandığı bölgede 40 evin tahliye edildiği kaydedildi. Kentte iki günde çıkan yangınlarda 1320 dönüm ormanın zarar gördüğü belirtildi. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle yapılan müdahaleye ara verildi. Yangına karadan müdahale sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarının çalışmalara tekrar katılacağı bildirildi.

Mersin’in Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanda dün öğle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Bozyazı ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait helikopterler ve arazözler sevk edildi. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel ile müdahale edilirken, Orman Genel Müdürlüğü’nden yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı.





SERİK’TE 6, KOZAN’DA 7 EV YANDI

Antalya’nın Serik ilçesinde önceki gece çıkan orman yangını yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı. 6 evin yanı sıra tarım arazileri ve seralar yangından etkilendi. Bölgeden tahliye edilen vatandaşlar dün sabah bölgeye geldiklerinde yanan evlerini görünce gözyaşlarını tutamadı. Adana’nın Kozan ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınlarından da biri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgedeki 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

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5 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya’nın Serik, Kayseri’nin Yahyalı ve Adana’nın Karaisalı ile Feke ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alındığını duyurdu.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde de dün saat 17.00 sıralarında başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan süren 1.5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Antalya’nın Aksu ilçesi ve Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan yangınlara ise havadan ve karadan müdahale edildiği, yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelenin devam ettiği ifade edildi.





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KUMLUCA’DA MAHALLEYE TAHLİYE

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi’nde başlayan orman yangını kuvvetli rüzgârın etkisiyle Güzören Mahallesi’ne sıçradı. Yerleşim yerleri ve seraların da bulunduğu bölgeye doğru ilerledi. Bunun üzerine Güzören Mahallesi’nin boşaltılmasına karar verildi. Jandarma ekiplerinin tahliye ettiği yerleşim yerlerindeki bazı vatandaşlar, hayvanlarını da alarak kendi imkânlarıyla bölgeden uzaklaştı. Antalya Valisi Hulusi Şahin “10 kadar eve zarar verdi ancak şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmiyor.

Arkadaşlarımızın aldığı tedbirle hem karakolu hem diğer binaların büyük bölümünü kurtardık. Birkaç tane de telef olmuş hayvan gördüm. Yangın bittikten sonra zarar ve hasar tespitlerini yapacağız” dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi AKOM koordinasyonunda, İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 2 araç ve uzman personel Kumluca’ya hareket etti.